Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Yamal… Nouveau feuilleton pour le Qatar !

Thomas Bourseau

C’est tout bonnement le quotidien, quasiment, du PSG depuis 2011 et la prise de fonctions des Qataris à la tête du club de la capitale. Les moyens financiers sont sans pareille, engendrant par la même occasion les rumeurs de transfert qui étaient jusqu’ici impensables pour le PSG. Cette semaine, c’est le feuilleton Mohamed Salah qui anime l’actualité mercato parisienne pour lequel le président Nasser Al-Khelaïfi en personne a pris le soin de démentir. Un épisode qui a déjà eu lieu par le passé.

A l’été 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari. Dès lors, le rachat du club parisien a permis au Paris Saint-Germain de franchir une étape en passant dans une autre dimension sportive et marketing. Et avec une marge financière sans limite ou presque, les transferts les plus fous ont été évoqués pour ce PSG version QSI jusqu’à ce jour. De quoi pousser les dirigeants à formuler des démentis soient par le biais de la presse ou directement de la bouche de son président Nasser Al-Khelaïfi. Ce fut notamment le cas ce mardi dans le cadre du feuilleton Mohamed Salah.

Mercato : Un dossier réglé à «100%», l'énorme annonce du PSG https://t.co/QU2GFgykBt pic.twitter.com/0FKDdfDkPE — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Al-Khelaïfi sur Salah : «Cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse»

L’international égyptien est en fin de contrat à Liverpool et son nom est lié au PSG pour l’été 2025. Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau pour Sky Deutschland en calmant les ardeurs de tout le monde concernant le dossier Mohamed Salah.

« Ce n'est pas vrai. C'est un joueur fantastique et extraordinaire, mais nous n'avons jamais pensé à lui, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse ». Et cette déclaration n’est bien entendu pas un cas isolé.

Le PSG dément à «un million de pour cent» une rumeur à 250M€ sur Yamal

Depuis son éclosion aux yeux du football espagnol et européen la saison dernière avec le FC Barcelone et l’Espagne, Lamine Yamal figurerait dans les petits papiers du PSG. Si bien que les hauts représentants du club parisien auraient dégainé une offre de 250M€ au cours du mercato estival comme cela a circulé dans la presse espagnole. Il n’en serait rien. Par le biais de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a clairement démenti cette information à « un million de pour cent ».

La cause serait simple, le club ne disposait pas des ressources financières afin de soumettre une offre si pharaonique au FC Barcelone pour sa jeune pépite championne d’Europe à seulement 17 ans.

Al-Khelaïfi sur Zidane en 2022 : «Nous, on n’a jamais discuté avec lui»

En juin 2022, alors que certains médias annonçaient la venue imminente de Zinedine Zidane alors que le10sport.com démentait en affirmant que Christophe Galtier allait hériter du poste d’entraîneur, ce qui s’est produit, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview au Parisien. Le président du PSG mettait les choses au clair au sujet de l’opération Zidane qui n’en était et n’en a jamais été une si l’on se fie à ses propos.

« J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui ».

Le double démenti d’Al-Khelaïfi à 10 ans d’intervalle sur Cristiano Ronaldo !

Au cours de la saison 2012/2013, la Gazzetta dello Sport avait publié une information XXL au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo qui venait de boucler sa troisième saison au Real Madrid : une éventuelle entrevue entre le club merengue et le PSG dans l’optique de discuter d’un possible transfert de CR7 dans la ville lumière. En octobre 2012, Nasser Al-Khelaïfi brisait le rêve de certains admirateurs parisiens de Cristiano Ronaldo. « Je n’ai parlé avec personne du Real Madrid. Cristiano Ronaldo est un bon joueur, mais il est au Real ».

Près de 10 ans plus tard, Cristiano Ronaldo était annoncé sur le départ de Manchester United avant d’accorder une interview choc à Piers Morgan qui mettait fin à son second passage chez les Red Devils. Disposant déjà d’une attaque de folie composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le patron du PSG fermait une fois encore la porte à la venue de Ronaldo. « Avec les trois joueurs que nous avons (Messi, Neymar, Mbappé, ndlr), c’est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c’est encore un joueur extraordinaire ».

Le PSG démentait pour Messi en 2020 pour ne pas «se mettre toute la planète foot à dos»

Le 10 août 2021, le PSG annonçait la signature de Lionel Messi en tant qu’agent libre 48 heures après son départ libre de tout contrat du FC Barcelone, à son grand regret. En pleurs, celui qui compte aujourd’hui 8 Ballons d’or, quittait son club de cœur à qui il avait envoyé un fax un an plus tôt pour partir. En août 2020, Messi causait un séisme dans la planète foot de par son bon de sortie réclamé grâce à sa clause pour unilatéralement rompre son contrat au Barça. Manchester City et surtout le PSG étaient deux options claires pour que le champion du monde poursuive sa carrière.

Toutefois, la crise sanitaire liée au Covid-19 engendrait une incertitude économique dans le monde du football. Il n’était pas l’heure pour le PSG de se « mettre toute la planète foot à dos » en cassant sa tirelire pour s’offrir Lionel Messi comme le club parisien l’affirmait çà L’Équipe qualifiant l’arrivée de l’Argentin au Paris Saint-Germain comme étant impossible.

En 2012, Nasser Al-Khelaïfi éteignait le feu médiatique sur un transfert de Wayne Rooney !

Avant même que le projet QSI du PSG soit lancé en 2011 avec l’arrivée des propriétaires qataris, le nom de Wayne Rooney semblait circuler dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain. De par les moyens économiques colossaux à disposition de Nasser Al-Khelaïfi à partir du rachat, la rumeur Rooney est repartie de plus belle. De quoi obliger le président du PSG à démentir toute discussion au printemps 2013 avec l’ex-attaquant de Manchester United en interview pour Sky Sports. « Pour être honnête, nous n’en avons pas parlé. C’est un grand joueur et il est l’un des meilleurs attaquant du monde ».

Le feuilleton Mohamed Salah n’est donc qu’un dossier parmi tant d’autres auquel le nom du PSG a été associé depuis la reprise du club par les Qataris.