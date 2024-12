Pogba - OM : L’équipe de France chamboule son mercato ?

Thomas Bourseau

Où va atterrir Paul Pogba ? Agent libre depuis la fin de semaine dernière, le champion du monde tricolore aimerait retrouver l’équipe de France et ferait d’une priorité un club européen. Ce qui ne faciliterait pas sa recherche de point de chute alors que des chemins en MLS et en Arabie saoudite seraient tout tracés…

Paul Pogba est libre de tout contrat. Et ce, depuis samedi dernier. A la mi-novembre, la Juventus publiait un communiqué par le biais duquel il était dévoilé qu’un accord avait été convenu entre le club bianconero et le champion du monde 2018 afin que son bail courant alors jusqu’en juin 2026 soit rompu au 30 novembre. La date en question est désormais passée, mais son avenir est loin d’être résolu. L’OM ? La Saudi Pro League ? La Major League Soccer ?

L’OM dans le coup ?

En mars prochain, sa suspension pour dopage prendra fin et dès le mois de janvier, Paul Pogba pourrait rejoindre le club de son choix et s’y entraîner en vue de préparer son grand retour à la compétition. L’OM serait sur les rangs. Le conseiller football du club Medhi Benatia ayant même expliqué dernièrement à Tuttosport qu’il appréciait le joueur mais qu’il était sous contrat à la Juventus. Ce qu’il n’est désormais plus au vu des attaches brisées.

Pogba veut l’équipe de France et donc rester en Europe…

Cela fait donc une demi-semaine que Paul Pogba est libre de se mettre contractuellement d’accord avec une formation. Néanmoins, L’Équipe explique que son avenir est toujours aussi flou ce mercredi. Certes, il pourrait rebondir en Major League Soccer (Etats-Unis) ou en Arabie saoudite, deux lieux qu’il visite fréquemment, mais il préférerait rester au top niveau européen afin de maximiser ses chances de retrouver l’équipe de France. Et pour de donner une chance de retrouver les Bleus, Paul Pogba a tout intérêt de chercher un club en Europe.