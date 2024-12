«Un gros vide», le PSG très affecté par un départ ?

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Jean-Claude Blanc a fait le bonheur du PSG en tant que directeur général délégué. Mais en 2023, l’homme de 61 ans a décidé de quitter le club de la capitale et de faire confiance au projet d’Ineos à l’OGC Nice. Un départ qui a laissé un gros vide selon certains salariés du PSG.

Il est très difficile de rester de nombreuses années dans un club comme le PSG. De nombreux entraîneurs, tout comme des directeurs sportifs, peuvent confirmer cela, mais ce n’est pas le cas de Jean-Claude Blanc. Le Français sera resté au total douze ans à Paris au poste de directeur général délégué. Il avait notamment travaillé sur le projet du centre d’entraînement du club de la capitale.

Jean-Claude Blanc a quitté le PSG pour Nice

En 2023, Jean-Claude Blanc a décidé de quitter le PSG pour rejoindre un autre club de Ligue 1. Le Français s’est engagé avec l’OGC Nice, convaincu par le projet qui se mettait en place avec Ineos et possiblement des débouchés du côté de Manchester United. Depuis, l’état-major parisien a nommé Victoriano Melero pour le remplacer.

Le départ de Blanc a laissé un grand vide au PSG

Selon L’Équipe, qui a interrogé plusieurs salariés du PSG, le départ de Jean-Claude Blanc aurait laissé un grand vide à Paris. De plus, l’homme de 61 ans n’est pas le seul à avoir quitté le club de la capitale dernièrement, car Cynthia Marcou, numéro 2 du sponsoring, a également rejoint Nice, et plus récemment Marc Armstrong, le patron des revenus, et Nicolas Arndt, celui de la billetterie ont aussi quitté le navire.