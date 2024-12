Mercato : Le boss de l’OM a forcé pour cette signature !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a décidé de miser à Luis Henrique après son prêt d’un an et demi à Botafogo. Polyvalent et plein de ressources, l’ailier brésilien de 22 ans enchante Pablo Longoria et la direction de l’OM. Si bien que les hauts représentants du club phocéen n’aient pas lésiné sur les efforts pendant de longues semaines afin de boucler sa prolongation de contrat.

Luis Henrique a été l’une des premières recrues de l’ère Pablo Longoria. Nommé en directeur général délégué de l’OM en juillet 2020 dans la foulée du départ d’Andoni Zubizarreta, celui qui était promu président du club phocéen en février 2021 décidait de miser en priorité sur le jeune ailier brésilien âgé seulement de 18 ans à l’époque.

Le «bon petit» Luis Henrique fait l’unanimité à l’OM depuis son retour

Cependant, tout n’a pas été facile pour le natif de Joao Pessoa. N’ayant pas vraiment convaincu André Villas-Boas qui l’utilisait de moins en moins à la fin de son aventure sur le banc de touche de l’OM, Luis Henrique s’en est allé en prêt à Botafogo, son club formateur, pour un an et demi. A son retour à Marseille à l’hiver 2024, Luis Henrique plaît particulièrement à Jean-Louis Gasset qui le qualifiait de « bon petit » et de « couteau suisse ». Les performances de Luis Henrique, en plus de sa polyvalence, sembleraient avoir poussé Pablo Longoria à faire le maximum pour le blinder.

Pour la prolongation de contrat de Luis Henrique, l’OM ne l’a pas lâché d’une semelle !

A la toute fin du dernier mercato estival, Luis Henrique signait officiellement une prolongation de contrat qui le liait dès lors à l’OM jusqu’au 30 juin 2028. Afin de parvenir à cet accord, le président Pablo Longoria et son comité directeur à l’Olympique de Marseille géré par Medhi Benatia auraient bataillé pendant des semaines, voire des mois, auprès de l’ailier brésilien qui fêtera ses 23 ans le 14 décembre prochain ainsi qu’avec les représentants du joueur dont les intérêts sont gérés par Roc Nation Sports, du rappeur américain Jay-Z.