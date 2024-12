PSG : Face à Neymar au tribunal, Riolo est «dégoûté»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Neymar a évolué au PSG entre 2017 et 2023, Daniel Riolo n’avait pas hésité à balancer en direct sur sa mauvaise hygiène de vie et ses sorties nocturnes. De quoi lui valoir un procès de la part du Brésilien. Si Riolo n’a pas été condamné, il a dû tout de même effectuer quelque chose de fâcheux pour un journaliste : révéler sa source.

« Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Daniel Riolo avait révélé du lourd sur Neymar quand il était au PSG. Cela avait alors valu au journaliste RMC un procès de la part du Brésilien. A propos de son passage devant la justice, Riolo avait notamment déjà expliqué : « J’avais dit quelque chose sur sa vie privée, son hygiène de vie, qui avait donc une répercussion sur son rendement sur le terrain, et il a porté plainte en diffamation. Le procès a dit que ce que j’avais dit était vrai. (…) Il y avait une demande de plus de 100 000€ ».

« On va griller une source »

Alors que Neymar réclamait donc 100 000€ à Daniel Riolo, ce dernier n’a finalement pas été condamné. Mais pour cela, le journaliste RMC a dû balancer sa source devant la juge, ce qu’il n’a clairement pas apprécié. Pour Le Figaro, Daniel Riolo a ainsi confié : « J’ai été attaqué plusieurs fois et ça s’est terminé au tribunal. Il y a un truc qui s’appelle la protection des sources. Je suis allé au tribunal le 7 juillet 2023, le procès contre Neymar. Oui, je me suis retrouvé à dire au juge : « ok donc on va dire alors ». Puisque sinon, je vais être condamné et ce n’est pas moi qui va payer, c’est ma boite. Neymar demandait 100 000€, de n’est pas rien. Dans ces cas-là, ce n’est pas toi qui paies, c’est ta boite. Moi je n’ai pas envie qu’ils soient condamnés. Donc oui j’ai sorti le téléphone, j’ai dit à l’avocat on y va, je n’a pas envie d’être condamné, on va griller une source ».

« Ça m’a profondément emmerdé »

« Oui j’ai balancé le nom d’un mec qui m’avait donné les informations comme quoi Neymar allait dans telle boite, buvait… Ça m’a profondément emmerdé, je l’ai dit à la juge. J’ai dit : « Madame la Président, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, je suis dégoûté de le faire parce que ce n’est pas bien, mais je n’ai pas envie que mon entreprise soit condamnée ». Je l’ai fait, de toute façon je n’ai pas été condamné. On a gagné le procès contre Neymar », a poursuivi Daniel Riolo.