Mercato : Le PSG boucle une signature, «c’est incompréhensible»

La nouvelle n'a pas encore été officialisée, mais la signature de Luis Enrique a bien été enregistrée par le PSG. Le deal aurait été bouclé juste avant la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal organisée le 1er octobre dernier. Pour Daniel Riolo, cet accord n'avait pas lieu d'être, surtout durant cette partie de la saison.

Le PSG n’a pas hésité au moment d’évoquer la prolongation de Luis Enrique. Comme l’ont confirmé de nombreux médias, le coach espagnol a prolongé son contrat, qui était censé expirer en juin prochain. Désormais, l’ancien entraîneur du FC Barcelone ou encore de l’AS Roma serait lié au PSG jusqu’en juin 2027. Mais bizarrement, le club de la capitale n’a toujours pas officialisé la nouvelle. Attend-t-il le bon timing pour l’annonce ? C’est possible.

Le PSG confirme Luis Enrique

Quoi qu’il en soit, la direction du PSG ne fait mystère de son attachement et de sa confiance à Luis Enrique. « On ne changera pas, on a déjà fait ces erreurs dans le passé, ce n'est pas pour le refaire aujourd'hui » a encore confié une source à L’Equipe, alors que la presse évoque une certaine lassitude en interne.

Riolo ne comprend pas cette signature

Durant l’After Foot, Daniel Riolo a confirmé la signature de Luis Enrique. « Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match face à Arsenal » a précisé le journaliste. Mais selon lui, le timing n’est pas bon. Surtout, la direction n’a pas assez de recul pour juger véritablement l’effet Luis Enrique sur sa formation. « Cette prolongation est juste incompréhensible. C’est fait dans le souci de renforcer l’entraîneur sauf que quand faisant ça, lui qui a un foulard intersidéral, c’est comme si tu lui avais donné les pleins pouvoirs. D’autant que dans le même temps, tu n’a pas prolongé Luis Campos.. » a déclaré Daniel Riolo ce lundi soir sur RMC.