PSG : Riolo fracasse encore Al-Khelaïfi

Entre Daniel Riolo et Nasser Al-Khelaïfi, ce n'est pas l'amour fou. Régulièrement, le journaliste s'en prend au président du PSG, qui ne parvient pas à faire passer un cap à son équipe. Ce lundi soir, il en a remis une couche sur le plateau de l'After Foot. Cette fois-ci, il lui reproche son choix de nommer Luis Enrique sur le banc.

Daniel Riolo ne s’en cache pas, il est un amoureux du PSG. Mais depuis quelques années, le club parisien lui provoque une vive colère. Certains choix sportifs n’ont pas été digérés par le journaliste, qui s’en prend régulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, coupable à ses yeux d’avoir affaibli la formation de son cœur. Il y a encore quelques jours, Riolo lâchait ceci sur X.

« La source de tous les maux »

« Tu as viré Neymar et Verratti parce que c’étaient plus des joueurs de foot ! Tu es au courant qu’ils ne jouent plus au foot ? Donc à un moment on tourne la page et on se dit qu’il y a un seul responsable de tout au PSG : Nasser Al-Khelaïfi. Depuis 10 ans la source de tous les maux » a écrit Riolo sur le réseau social.

Le nouveau tacle de Riolo

Ce lundi soir, il en a remis une couche, taclant Nasser Al-Khelaïfi au détour d’une intervention sur la nomination de Luis Enrique au PSG. « Honnêtement, je savais que ça allait arriver mais pas aussi vite et pas tout d’un coup. Il était dit qu’avec ces choix sportifs… Car Nasser Al-Khelaïfi passe toujours à côté. Quand il a le choix entre une bonne et mauvaise décision, il prend toujours la mauvaise. Mais là il est allé encore plus loin depuis deux ans. Avoir choisi Luis Enrique, qu’il n’a pas choisi personnellement, est une erreur parmi tant d’autres » a confié Daniel Riolo lors de l’After Foot.