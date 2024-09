Zidane - Cristiano Ronaldo : Mbappé déjà largué au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas démarré son aventure au Real Madrid sur les chapeaux de roue. Contrairement à Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane ou encore Jude Bellingham, il aura fallu plus de trois journées de Liga pour que Mbappé puisse célébrer son premier but en tant que joueur du Real Madrid…

Dimanche soir pour la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du club merengue avec la quasi obligation de marquer son premier but en Liga avec le Real Madrid. Certes, la recrue estivale madrilène a soigné ses débuts avec un but pour son nouveau club… en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta le 14 août dernier (2-0).

Jude Bellingham a réalisé des débuts canons en Liga

Toutefois, dans l’élite du football espagnol, la vérité est tout autre. Contre Majorque, le Real Valladolid ou encore Las Palmas, Kylian Mbappé est toujours resté muet. Chose que ses illustres aînés voire actuels coéquipiers n’ont pas fait. Par exemple, Jude Bellingham avait réussi son baptême du feu en Liga avec un but immédiatement inscrit. Pire, Bellingham avait signé un doublé puis avait poursuivi sa série avec deux buts lors des deux autres matchs suivants.

Zidane, Cristiano Ronaldo, Bale et Beckham ont doublé Mbappé

Par le passé, plusieurs Galactiques du Real Madrid étaient parvenus à également faire mieux que Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo n’avait pas dû attendre plus d’une journée de Liga pour ouvrir son compteur but. Même son de cloche pour David Beckham et Luis Figo. La deuxième journée fut la bonne pour Gareth Bale lorsque Zinedine Zidane s’était lui annoncé au bout de la troisième journée.