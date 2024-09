Le Real Madrid tient le nouveau Cristiano Ronaldo ? Kylian Mbappé annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé marche sur les traces de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Le numéro 9 de la Casa Blanca a un lourd héritage à porter au vu de la légende qu’est devenue le quintuple Ballon d’or dans la capitale espagnole. Néanmoins, il n’est en aucun cas son successeur d’après les propos de Mbappé.

Cristiano Ronaldo est sans contestation possible l’une, si ce n’est la légende du Real Madrid de ces dernières années. En neuf saisons, CR7 a inscrit 450 buts avec le club merengue, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca. Comme Ronaldo, Mbappé porte le numéro 9 dans le dos de sa tunique madrilène pour sa première saison. Contrairement à Cristiano Ronaldo, qu’il idolâtre, le champion du monde tricolore n’a pas marqué dès son premier match de Liga, mais a dû patienter jusqu’à la 4ème journée du championnat dimanche soir contre le Betis Séville (2-0) grâce à une talonnade bien sentie de Federico Valverde que Mbappé a poussé au fond des filets en gagnant son face à face à Rui Silva.

«Je ne pense pas à Cristiano, avec tout le respect que je lui dois»

La presse espagnole n’a pas lâché Kylian Mbappé d’une semelle pendant sa période de disette en Liga concernant son manque de réalisme avec pas moins de 20 frappes sans réalisation. La réponse de Mbappé fut claire. Vous n’êtes pas contents ? Doublé. Car en effet, après avoir débloqué son compteur but en Liga, le numéro 9 du Real Madrid a profité du penalty obtenu par Vinicius Jr afin de doubler la mise. Mbappé est donc lancé et est prêt à succéder à Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Le journaliste Edu Aguirre lui a posé la question en zone mixte au Santiago Bernabeu dimanche soir. « Est-ce une pression d’être le successeur de Cristiano Ronaldo ? Non, pas de pression, c’est le football. Je connais mes qualités. Je ne pense pas à Cristiano, avec tout le respect que je lui dois et tout le monde sait le respect que j’ai pour lui ».

«Je suis Kylian et je n’ai pas de pression»

En zone mixte, Kylian Mbappé a affirmé qu’il était sa propre personne et sans pression malgré les attentes XXL qui pèsent sur lui depuis sa présentation devant plus de 80 000 personnes le 16 juillet dernier. « Mais je suis Kylian et je n’ai pas de pression. Je l’ai dit, l’unique pression que j’ai est de bien m’adapter à l’équipe parce que j’en sais l’importance. Toutes les autres choses vont bien se passer, je suis heureux, je vais travailler. Je viens avec les bonnes intentions. Je suis un bon joueur, tout va bien se passer ».