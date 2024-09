Départ de Mbappé : Le PSG a décidé de prendre un énorme risque sur le mercato

Arnaud De Kanel

Alors que Kylian Mbappé a pris la décision de rejoindre le Real Madrid, le PSG devait prendre une décision au sujet de sa succession. Dans la continuité de ce qui est mis en place depuis l'arrivée de Luis Enrique, les dirigeants ont décidé de ne pas recruter de star pour remplacer Mbappé, un gros risque qui s'avère payant pour le moment.

Pour la première fois depuis l'arrivée du Qatar, le PSG fera la saison sans véritable superstar du ballon rond suite au départ de Kylian Mbappé. Cette année, tout sera orienté sur le collectif comme l'avait indiqué Luis Enrique au mois d'août. L'entraineur du PSG avait assumé qu'il préférait compter sur plusieurs joueurs capables de marquer 12 buts que sur un seul à 40 buts.

«Il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts»

« C’est un défi passionnant. C’est un défi de montrer que le football est un sport collectif. C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe. Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif (…) Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 », avait déclaré Luis Enrique.

Pas de star à Paris

Ainsi, exit les pistes onéreuses menant à Victor Osimhen, Rafael Leao, Nico Williams ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Cette saison, il n'y aura pas de star et c'est un pari assez risqué quand on sait qu'un seul joueur, en l'occurence Kylian Mbappé, marquait 40 buts par saison. Pour l'heure, il s'avère payant puisque le PSG a marqué 13 buts sur ses trois premiers matchs de Ligue 1. Et à gauche, Bradley Barcola est en train d'exploser et de se muer en successeur idéal de Kylian Mbappé. La suite de la saison nous dira si le PSG a pris la bonne décision...