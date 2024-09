Mercato - PSG : Après avoir frôlé la catastrophe, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

Après avoir été lié au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou encore à Al Ahli en Arabie Saoudite, Victor Osimhen a enfin trouvé un club. L’ancien héros devenu paria au Napoli a été prêté en Turquie à Galatasaray, où il tentera de se relancer après un mercato estival extrêmement compliqué.

C’était une situation incompréhensible. Véritable idole de tout un peuple, Victor Osimhen s’est retrouvé à être poussé vers la sortie comme un vulgaire indésirable seulement un an après. Et alors qu’il risquait l’exclusion pure et simple de toutes les compétitions avec le Napoli, il a finalement réussi à trouver une solution.

« C'est une sensation géniale »

En effet l’attaquant de 25 ans, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com n’a pas été un objectif prioritaire pour le PSG, a été prêté du côté de Galatasaray. Un choix surprenant mais qui ravit le principal concerné, qui sans ça aurait pu passer les six prochains mois en tribune. « C'est une sensation géniale, l'ambiance est incroyable, ça fait partie des meilleurs fans au monde, c'est génial d'être ici » a déclaré Osimhen d‘après TMW, lors de son arrivée à Istanbul.

« Je ferai de mon mieux pour faire crier les supporters à chaque but »

« Rendez-vous au stade, je ferai de mon mieux pour les supporters, pour les faire crier à chaque but, je ferai de mon mieux pour eux » a poursuivi l’international nigérian, qui en Turquie va retrouver Dries Mertens, son ancien coéquipier au Napoli. « Mertens ? C'est un gars formidable, ça fait plaisir de le revoir, je lui ai parlé avant de venir et ça sera sympa de se revoir ».