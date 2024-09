Transferts - OM : McCourt fait une promesse à Longoria !

Thomas Bourseau

Entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, il se pourrait qu’un deal hors mercato voit le jour. Jordan Veretout (31 ans) pourrait débarquer au Groupama Stadium par le biais du statut de joker. Déjà d’accord avec l’OL, Veretout attendrait le feu vert de l’OM qui serait prêt à revoir ses ambitions à la baisse. Frank McCourt aurait rassuré tout le monde !

L’Olympique de Marseille aurait reçu une offre de transfert de 4M€ environ pour l’Olympique Lyonnais comme La Provence le souligne. Bien trop peu aux yeux des dirigeants marseillais qui en réclament le double pour l’international français de 31 ans. Le milieu de terrain pourtant incontournable à l’OM la saison passée a rapidement acquis le statut d’indésirable depuis la nomination de Roberto De Zerbi le 29 juin dernier sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille.

Jordan Veretout fait une concession pour partir à l’OL

Cependant, le comité directeur de l’OM géré par Medhi Benatia et présidé par Pablo Longoria ne devrait pas camper sur ses positions. Comme le stipule le règlement de la LFP, un transfert hors mercato en tant que « joker » est possible pour un joueur licencié en France la saison dernière, critère auquel Jordan Veretout répond amplement. Dans les prochains jours, le joueur formé à Nantes pourrait prendre la direction de l’OL avec qui il s’est mis d’accord sur un contrat de deux saisons d’après La Provence.

McCourt a rassuré l’OM !

L’Olympique de Marseille serait enclin à l’idée d’économiser son salaire XXL. Quoi qu’il advienne, les dirigeants de l’OM seraient sereins grâce à une promesse de Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen aurait garanti aux décideurs du club marseillais qu’ils sont économiquement à l’abri que Veretout continue au club ou non. Il n'y aurait plus qu'à désormais, reste à savoir si l'OM et l'OL parviendront à trouver un terrain d'entente sur les modalités du transfert de l'international français.