L’annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 39 ans, Cristiano Ronaldo ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al-Nassr. Présent en conférence de presse ce lundi, le quintuple Ballon d’Or a été interrogé sur son avenir et le moment où il décidera de dire stop, une décision qui sera facile à prendre selon lui.

Si la fin de sa carrière approche de plus en plus, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à arrêter. Récemment, l’attaquant âgé de 39 ans avait exprimé son souhait de finir sa carrière à Al-Nassr, où il est pour le moment sous contrat jusqu'en juin 2025. Mais que ce soit en club ou en sélection, le quintuple Ballon d’Or assure que le moment n’est pas encore venu.

Le Real Madrid tient le nouveau Cristiano Ronaldo ? Kylian Mbappé annonce la couleur ! https://t.co/hRGP0617Zo pic.twitter.com/lgABCI8Ptw — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« Je serai le premier à partir et j’irai la conscience tranquille »

« Ce que je ressens, c’est qu’en ce moment, je continue d’être un atout pour l’équipe. Quand je sens que je ne suis pas un atout, je serai le premier à partir et j’irai la conscience tranquille, comme toujours. Je sais ce que je suis, ce que je fais et ce que je continuerai à faire. J’aurai toujours, jusqu’à la fin de ma carrière, la pensée que je serai titulaire. J’ai toujours respecté les décisions des sélectionneurs et des entraîneurs… Pas toujours, mais c’est parce qu’ils se sont aussi mal comportés envers moi. Chaque fois qu’il y aura une éthique professionnelle, je respecterai toujours les entraîneurs », a déclaré Cristiano Ronaldo ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Ce sera une décision très personnelle pour moi et qui ne sera pas très difficile à prendre »

« Quand ce moment viendra, tôt ou tard, je serai le premier à faire ce pas en avant », a ajouté Cristiano Ronaldo. « Ce sera une décision très personnelle pour moi et qui ne sera pas très difficile à prendre. Ce sera une décision normale, comme l’ont fait d’autres joueurs, comme Pepe, qui a eu une excellente carrière, qui est un exemple pour nous tous et qui est parti par la grande porte. C’est ainsi qu’on peut voir les choses, sortir par la grande porte avec joie et non avec tristesse. Ces dernières années, ce qui m’émeut, c’est la joie que j’ai encore à m’entraîner et à concourir. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Parfois tu marqueras, parfois non, ça fait partie de la vie. »