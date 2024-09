Mercato - OM : Il part au bras de fer pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM, Chancel Mbemba a vu une porte de sortie en Arabie Saoudite s’ouvrir à lui, du côté d’Al-Shabab. L’international congolais aurait en revanche fait une contre-proposition au club saoudien. La direction olympienne serait persuadée que le défenseur de 29 ans veut que son contrat soit résilié afin de partir libre.

Bien que le marché des transferts ait fermé ses portes vendredi en France, l’OM pourrait encore trouver une porte de sortie à ses indésirables. En ce sens, l’OL aimerait s’attacher les services de Jordan Veretout (31 ans) en tant que joker, et Al-Shabab a fait une offre à Chancel Mbemba.

Mbemba fait une contre-proposition à Al-Shabab

Comme indiqué par Foot Mercato, le club saoudien a proposé un salaire annuel de 4M€ à l’international congolais (85 sélections), assorti d’une prime à la signature de 2M€. Chancel Mbemba aurait fait une contre-proposition, demandant un salaire de 5M€ par an et une prime de 3M€.

Mbemba veut que l’OM résilie son contrat

Un transfert qui ne semble pas en très bonne voie et d’après les informations de RMC Sport, ce serait parce que Chancel Mbemba aurait l’intention de quitter l’OM libre. Le défenseur âgé de 29 ans estime que c’est Marseille qui ne veut plus de lui et considère que le club n’a pas à toucher d’indemnité de transfert avec son départ. Un désaccord qui pourrait bien compromettre son transfert à Al-Shabab.