Transferts - OM : C’est terminé pour l’Arabie saoudite, fiasco total pour l’OM ?

Les journées se suivent et se ressemblent à l’Olympique de Marseille dans le cadre du dossier Chancel Mbemba. Devenu indésirable en l’espace de quelques mois dans la cité phocéenne, l’international congolais de 30 ans est parti au clash avec la direction. Et alors que le rideau tombera sur le marché saoudien dans quelques heures, le dernier espoir de l’OM s’envolerait avec lui…

Le mercato estival de l’OM s’est bouclé avec onze recrues. Lors des ultimes heures du marché des transferts, la vente de Samuel Gigot (30 ans) a rapporté 3M€ aux dirigeants du club phocéen qui ont milité à l’intersaison en coulisses afin de se séparer des joueurs jugés indésirables par Roberto De Zerbi. Pau Lopez faisait également partie de cette catégorie et il s’en est allé du côté de Girona. Néanmoins, d’autres membres du loft tels que Jordan Veretout, Ulisses Garcia, Azzedine Ounahi ou encore Chancel Mbemba sont restés, au grand dam des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

L’Arabie saoudite, la dernière chance de l’OM ?

Le cas Chancel Mbemba était d’ailleurs bien particulier puisqu’il relève de l’insubordination. La Provence affirmait le 9 août qu’un clash avait eu lieu au sein de l’équipe réserve entre le défenseur congolais de 30 ans et Ali Zarrak, responsable du centre de formation de l’OM entre autres. Sanctionné financièrement par les hauts décideurs de l’Olympique de Marseille, Mbemba a plus que jamais été poussé vers la sortie, sans succès. Toutefois, le marché saoudien ne fermera ses portes qu’à compter de ce lundi 2 septembre au soir. La chance du président Pablo Longoria et de son conseiller sportif Medhi Benatia de se séparer de Mbemba sous contrat jusqu’en juin 2025 ? Pas vraiment d’après Foot Mercato.

C’est terminé pour Mbemba, Al-Shabab se retire des négociations

Les dirigeants d’Al-Shabab auraient démarché Chancel Mbemba et son entourage avec une offre salariale annuelle de 4M€ assortie d’une prime à la signature de 2M€. Pas assez aux yeux du principal intéressé qui aurait rétorqué par le message suivant selon Foot Mercato : ce sera des revenus à l’année de 5M€ et une prime à la signature s’élevant à 3M€. Le média a révélé la réponse finale du club de Saudi Pro League qui serait négative. Les négociations seraient à présent fermées et la suite de la carrière de Mbemba s’écrirait à l’OM…