Mercato - OM : Il réclame 8M€ pour accepter son transfert !

Les jours de Chancel Mbemba sont comptés à l’OM. C’est du moins la tendance qui ressort de ce dossier ces dernières semaines tant le comité directeur de l’Olympique de Marseille souhaite tourner la page. Néanmoins, Mbemba ne compte pas faire de compromis et demanderait une meilleure offre que celle reçue et transmise par Al-Shabab.

L’Olympique de Marseille a cherché à se séparer de Chancel Mbemba (30 ans) pendant l’intégralité de l’été. Rapidement, le défenseur congolais qui était pourtant un taulier de la charnière centrale la saison dernière a été inclus au loft des joueurs jugés indésirables par Roberto De Zerbi. Déclassé avec l’équipe réserve de Jean-Pierre Papin le temps qu’il trouve chaussure à son pied pendant le mercato, Mbemba était l’instigateur d’une altercation avec Ali Zarrak, bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia et responsable du centre de formation.

Le mercato est fermé, mais l’Arabie saoudite n’oublie pas Chancel Mbemba

De quoi lui valoir une retenue de salaire de 14 jours selon La Provence notamment et une fin de mercato endiablée… plus particulièrement en Arabie saoudite. Al-Ittihad, club de Karim Benzema qu’Houssem Aouar et Moussa Diaby ont rejoint cet été, se serait penché sur le dossier Mbemba, sans réellement bouger ses pions d’après Foot Mercato. Le média assure en outre qu’en toute fin de semaine dernière, Chancel Mbemba aurait fait l’objet d’une prise de renseignements d’Al-Shabab.

Chancel Mbemba reçoit une offre de 6M€ et fait une contre-proposition de 8M€ !

Le pensionnaire de Saudi Pro League serait même passé à l’action avec une offre formelle transmise au clan Chancel Mbemba : des revenus de 4M€ annuels à quoi s’ajouterait une prime à la signature de 2M€. Une proposition qui, semble-t-il, n’a pas trouvé preneur chez le défenseur de l’OM qui aurait posé ses conditions en retour. Afin d’accepter de rejoindre Al-Shabab, Mbemba aurait réclamé un salaire de 5M€ ainsi qu’une prime à la signature de 3M€.