OM : À peine arrivé, Greenwood entre déjà dans l’histoire

Recrue phare de l’OM lors de ce mercato estival, Mason Greenwood a réussi ses débuts sous le maillot marseillais. Auteur d’un nouveau doublé samedi sur la pelouse de Toulouse (1-3), l’attaquant âgé de 22 ans totalise déjà cinq buts depuis le début de la saison. Il a ainsi égalé le record d'Edmond Weiskopf en 1937.

« Mason Greenwood est un joueur de très haut niveau. Nous l'avons tous voulu au club. » Après la victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse samedi soir (1-3), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a salué le début de saison de Mason Greenwood. Arrivé cet été en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, l’Anglais a plus que réussi ses débuts à Marseille.

Greenwood égale un record de Weiskopf datant de 1937

« Les joueurs le voient tous sur le terrain. Je peux aussi parler de la personne, sans entrer dans sa vie privée. Mais avec moi, avec nous, c'est un bon garçon, une belle personnalité et un super joueur », a ajouté Roberto De Zerbi. Auteur d’un doublé lors de la première journée à Brest (1-5), Mason Greenwood avait également été buteur le week-end dernier contre le Stade de Reims (2-2). À Toulouse, l’attaquant âgé de 22 ans a de nouveau inscrit un doublé, portant son total de buts à cinq depuis le début de la saison, du jamais vu à l’OM depuis 1937.

« C’est super jusqu’ici »

En effet, aucun joueur de l’OM n’avait marqué cinq fois après ses trois premiers matchs depuis Edmond Weiskopf, il y a donc 87 ans. Une réussite que Mason Greenwood dédie à ses nouveaux coéquipiers. « J’ai très bien joué ces derniers temps et c’est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n’y arriverai pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters. C’est super jusqu’ici. On a tous confiance en notre coach et avec cette manière de faire, on va gagner encore d’autres matchs », a-t-il confié après la victoire de l’OM à Toulouse.