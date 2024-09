De Zerbi : Il l’annonce, l’OM a trouvé l’entraîneur parfait

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour ses débuts en tant qu’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a obtenu un match et deux victoires, dont la dernière en date samedi soir sur la pelouse de Toulouse (1-3). Invité à s’exprimer sur la méthode du technicien italien, notamment en ce qui concerne l’aspect mental, Sidney Govou estime qu’elle est presque parfaite pour Marseille.

« Pour redevenir grand, il faut le jeu, il faut les joueurs, il faut l'organisation du club, mais il faut aussi la mentalité, et c'est le plus dur. Avoir la faim des grandes équipes tous les jours et 24 heures par jour. » Malgré la victoire contre Toulouse samedi soir (1-3), Roberto De Zerbi a insisté sur l’exigence nécessaire afin que l’OM retrouve les sommets après la rencontre.

« Je pense qu’en ce début de saison il est en train d’envoyer un message clair »

« C’est surtout l’exigence du haut niveau », estime Sidney Govou, comme il l’a confié dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. « Quand vous voulez performer au haut niveau, il faut être exigeant et surtout c’est un début de saison. Je pense qu’en ce début de saison il est en train d’envoyer un message clair, non seulement à ses joueurs, mais aussi aux adversaires, que Marseille va rien lâcher. Il faut habituer, c’est comme ça il faut s’habituer à gagner, à ne pas vouloir prendre de but. Je pense que cette petite piqûre de rappel du coach est bienvenue, je trouve ça bien. »

« Sa méthode est limite parfaite pour le contexte marseillais »

Sidney Govou est déjà sous le charme de la méthode Roberto De Zerbi, qui selon lui convient parfaitement à l’OM : « Je voulais voir comment était sa méthode et elle est limite parfaite pour le contexte marseillais justement. Il s’adapte vraiment bien à Marseille et à son équipe aussi. Il faut lui donner des automatismes très très rapides et surtout mentaux. On sait qu’à Marseille il y a le football c’est sûr, mais le mental joue beaucoup (...) C’est un entraîneur exigeant. Il le montre, il le dit à tout le monde qu’il est exigeant. Après il y a deux poids deux mesures. Dans le privé, ça a l’air d’être quelqu’un qui a un côté humain assez fort, donc ça s’équilibre. C’est le troisième match seulement, il faut aussi que les joueurs s’adaptent à ce que demande le coach. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. »