OM : De Zerbi lâche un coup de pression en public !

Très attendu cette saison pour rebondir après un exercice 2023-2024 très difficile, l'OM a beaucoup travaillé cet été pour reconstruire un effectif solide. Le club a bien commencé sa saison avec deux belles victoires à l'extérieur et un match nul au Vélodrome. Samedi soir à Toulouse, les Marseillais ont dominé la rencontre et Roberto De Zerbi s'est exprimé sur les ambitions folles que le club doit avoir.

Grande recrue au poste d'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi s'est satisfait de la nouvelle victoire de son équipe (3-1 face à Toulouse). Les Marseillais ont dominé la rencontre et le score aurait pu être encore plus sévère. Dans les déclarations, on sent que l'objectif du club est clairement de retrouver les sommets pour ensuite jouer en Europe la saison prochaine. Le coach italien a mis les choses au clair en conférence de presse.

«Je veux tout»

Lors de son arrivée en conférence de presse après la victoire de l'OM, Roberto De Zerbi n'a pas traîné avant de révéler ses véritables ambitions pour la saison. « Moi je veux tout : je veux le jeu, je veux les buts, je veux ne pas prendre de but, je veux la bonne mentalité. Je veux marquer le 4e but, je veux préserver le résultat même quand on mène 3-0, comme si prendre un but nous coûterait la vie » a estimé l'ancien coach de Brighton. Sur une mauvaise sortie de Geronimo Rulli, les Toulousains ont en effet réduit la marque en toute fin de match, seul petit point négatif de la soirée.

L'OM veut redevenir grand

Son arrivée à Marseille avait ravi un bon nombre de supporters. Roberto De Zerbi n'est pas du genre à se cacher et il a bien envie de replacer l'OM parmi les grandes équipes de Ligue 1. En attendant la fin de la troisième journée, le club occupe la première place et peut se satisfaire d'avoir déjà inscrit 10 buts. « Pour redevenir grand, il faut le jeu, il faut les joueurs, il faut l'organisation du club, mais il faut aussi la mentalité, et c'est le plus dur. Avoir la faim des grandes équipes tous les jours et 24 heures par jour » ajoute le coach italien.