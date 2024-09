OM : Un joueur flambe, De Zerbi lui lâche un coup de pression !

Arnaud De Kanel

En très grande forme depuis le début de la saison, Luis Henrique est sur un petit nuage. L'attaquant brésilien renait sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il s'est encore montré décisif samedi soir face à Toulouse en délivrant deux passes décisives et en étant à l'origine du troisième but marseillais. Malgré tout, l'Italien attend encore plus de lui.

A l'instar de Mason Greenwood, Luis Henrique marche sur l'eau depuis le début de la saison. Auteur d'un doublé à Brest, l'ailier brésilien, qui a récemment prolongé son contrat avec l'OM, a délivré deux passes décisives à l'attaquant anglais samedi soir face à Toulouse avant de voir son centre dévié de la main par Charlie Cresswell finir sa course dans le but de Guillaume Restes. Luis Henrique répond donc présent même si Roberto De Zerbi se montre très exigeant avec lui.

Mercato : Un transfert fait halluciner le vestiaire de l'OM ! https://t.co/puk862z7MB — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

«Il peut encore mieux faire»

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a salué le bon début de saison de Luis Henrique. Pour autant, il a mis un petit coup de pression à son attaquant.

«Je suis convaincu qu'il va s'améliorer»

« C’est un très bon garçon, il joue très bien. Mais il peut encore mieux faire, il a encore des progrès à réaliser. Je suis convaincu qu'il va s'améliorer, car, au-delà de la performance sur le terrain, les joueurs doivent être prédisposés à s'améliorer, avoir la motivation, l'ambition, et lui possède toutes ces qualités. Donc, il y aura encore plus d'améliorations pour lui, comme pour Brassier et Murillo, car ce sont aussi deux gars fantastiques », a déclaré Roberto De Zerbi. Le message est passé.