Mercato : Un transfert fait halluciner le vestiaire de l'OM !

Arnaud De Kanel

Bousculé dans le premier quart d'heure face à Toulouse, l'OM s'en est une nouvelle fois remis à Mason Greenwood. Arrivé cet été de Manchester United, l'attaquant anglais a inscrit un doublé express qui a plié la rencontre et calmer les ardeurs toulousaines. Amine Harit et Quentin Merlin sont impressionnés.

L'OM réalise un beau début de saison et le doit en grande partie à sa nouvelle recrue Mason Greenwood. Acheté pour près de 30M€, l'attaquant anglais en est désormais à 5 buts en 3 matchs de Ligue 1. Une acclimatation expresse pour Greenwood qui fait déjà l'unanimité dans le vestiaire.

«Il est là pour tuer»

« Comme je l'ai dit, c'est une gâchette. Il est là pour tuer, il est là pour mettre les ballons au fond des filets. Je m'entends très bien avec lui. On est à peu près du même âge et on s'entend bien. On a des qualités un peu réciproques, même si lui, c'est plus un finisseur. Mais dans le jeu, on s'entend bien et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison. Il y a un très bon feeling. On se parle énormément, même en dehors. C'est bien pour la suite », a déclaré Amine Harit en zone mixte à propos de Mason Greenwood. Quentin Merlin est tout aussi admiratif.

«C'est un joueur très important»

« Je pense qu'on l'a déjà vu quand il était à Manchester United, il était très jeune, mais il fait beaucoup de différences. Et là, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. C'est un joueur qui est en confiance, qui veut faire mal, qui veut faire des différences, qui veut être décisif, qui veut marquer, qui veut faire des passes décisives. Donc c'est un joueur qui nous sert dans le collectif, c'est un joueur très important. Et maintenant, j'espère qu'il continuera comme ça, qu'il se repose bien à la trêve, qu'il soit là, fort, pour la reprise du championnat », espère Quentin Merlin. A la rentrée, Mason Greenwood connaitra son premier gros test avec la réception de l'OGC Nice.