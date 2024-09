Mercato - PSG : Il s’offre un sursis à Paris, la fin est annoncée !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Milan Skriniar a particulièrement occupé la dernière ligne droite du mercato estival du PSG. Le défenseur central slovaque de 29 ans était annoncé sur le départ et semblait avoir des portes de sortie à disposition, sans que son transfert ne soit concrétisé. En sursis au Paris Saint-Germain, son entraîneur ne compterait absolument pas sur lui.

Milan Skriniar (29 ans) n’a pas vécu la saison la plus aboutie de sa carrière. Et ce, en raison d’une blessure dès le mois de janvier dernier qui l’a privé d’une bonne partie de la seconde moitié d’exercice. Loin de ses standards habituels de l’Inter, Skriniar n’a pas convaincu Luis Enrique qui était clairement prêt à se séparer de ses services au cours du mercato qui a fermé ses portes le 30 août.

Skriniar au PSG jusqu’à cet hiver, et après ?

Malgré l’option Al-Nassr et même de la Roma comme le journaliste Romain Collet-Gaudin le dévoilait dans les ultimes heures de la fenêtre des transferts, Milan Skriniar a tout de même passé l’intégralité de l’été à Paris. Le Parisien s’est brièvement attardé sur la situation de Skriniar au PSG. Jusqu’au mois de janvier, au moins, le défenseur slovaque sera donc aux services de Luis Enrique. Toutefois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne compterait plus vraiment sur lui en coulisses.

«Le mercato est fini, je compte sur tous les joueurs»

Cependant, en public, Luis Enrique a tenu un discours différent lors de sa conférence de presse ce vendredi. « Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif j'ai mes préférences. Milan et Danilo sont des joueurs qui nous ont beaucoup aidé la saison passée. Le mercato est fini, je compte sur tous les joueurs, ils sont dans l’effectif ». Avec le calendrier chargé et les matchs en plus en Ligue des champions de par l'instauration d'une saison régulière à la place de la traditionnelle phase de poules pourrait permettre à Milan Skriniar de gratter du temps de jeu dans les prochaines semaines...