Mercato : Luis Enrique a dit non au PSG !

Jean de Teyssière

Luis Enrique va entamer sa deuxième saison à la tête du PSG. Le coach espagnol a transformé le visage de son équipe, en mettant en avant un collectif plutôt que des stars. Le mercato estival en est la preuve, avec aucun gros noms, ce qui était la volonté de Luis Enrique, qui a souvent dit non à Luis Campos durant le mercato.

Le mercato est terminé au PSG et contrairement aux années précédentes, aucun grand nom ne sera présent dans l'effectif parisien. La star, c'est l'équipe et ce vœu de Luis Enrique a été exaucé par son club, qui obéit religieusement à ses envies.

Mercato - PSG : Une grande nouvelle tombe après Mbappé https://t.co/VD9KnTX1Sf pic.twitter.com/UlTpaBMssd — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Luis Campos voulait un remplaçant à Mukiele

Le mercato a évidemment animé l’été parisien et Nordi Mukiele doit rejoindre le Bayer Leverkusen. A ce moment-là, Luis Campos et Luis Enrique se réunissent, comme souvent pour parler du mercato et des pistes à creuser. Le Portugais présente alors à l’entraîneur parisien le profil d’un latéral droit d’un grand club européen…

Luis Enrique dit non

Le nom proposé par Luis Campos à l’autre Luis ne convainc par l’entraîneur parisien. D’après L’Équipe, Luis Enrique aurait simplement dit non au conseiller football du club parisien, expliquant être satisfait de son effectif. Les vingt matchs joués par Mukiele la saison dernière pourraient être jouées par Warren Zaïre-Emery ou Yoram Zague.