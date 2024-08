Mercato - PSG : Un joker de dernière minute pour Paris ?

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Danilo Pereira au PSG. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain défensif de 32 ans est finalement resté au PSG et en partie à cause de plusieurs propositions refusées par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Trois jokers se présenteraient toutefois au champion de France.

Danilo Pereira (32 ans) était poussé vers la sortie cet été. À l’instar de Milan Skriniar, de Carlos Soler et de bien d’autres joueurs jugés pas indispensables par Luis Enrique, l’international portugais polyvalent, de par sa capacité à jouer milieu de terrain défensif et défenseur central, aurait disposé de plusieurs offres sur la table.

Plusieurs offres repoussées par le PSG pour Danilo ?

Al-Ittihad, le FC Porto, Fenerbahçe, l’Atletico de Madrid et l’AS Monaco auraient tous mis une offre sur la table afin de s’attacher les services de Danilo Pereira avant la clôture du mercato estival. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne se serait pas montré facile en affaire et serait même allé jusqu’à repousser plusieurs offres formulées à Danilo Pereira d’après Foot Mercato.

Le PSG a de l’espoir en Turquie, au Portugal et en Arabie saoudite pour Danilo ?

Néanmoins, selon Le Parisien, le comité directeur du PSG aurait toujours la ferme intention de se séparer de Danilo Pereira même si le mercato a fermé ses portes vendredi soir dans les grands championnats européens. Le quotidien de la capitale affirme que le Paris Saint-Germain compterait toujours sur les marchés portugais, saoudien et turc pour que Danilo puisse trouver preneur.