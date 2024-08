Transferts : Mercato terminé, le PSG fête son succès !

Thomas Bourseau

Au PSG, le mercato n’a pas été aussi sensationnel qu’à l’été 2023. Pendant cette intersaison, les dirigeants parisiens n’ont bouclé « que » quatre recrues et plus précisément un joueur par ligne. Toutefois, ce fut précisément l’objectif phare de la direction parisienne et de sa politique de recrutement à laquelle elle tient

Le Paris Saint-Germain a été bien moins actif que pour la première session estivale des transferts de Luis Enrique l’été dernier avec ses onze recrues, douze si on inclue le retour de Xavi Simons. Au cours du mercato qui a fermé ses portes ce vendredi 30 août, le comité directeur du PSG a mis la main sur quatre joueurs aux profils différents et surtout, aux postes bien distincts.

PSG : Un transfert bouclé grâce à Mbappé, Messi et Neymar ? https://t.co/oIcRuiaLbW pic.twitter.com/qFQCMs9oku — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un élément offensif

En juin dernier, le Paris Saint-Germain ouvrait le bal avec le recrutement de Matvey Safonov (25 ans), portier russe qui a débarqué de Krasnodar. Par la suite, c’est João Neves (19 ans) qui a déposé ses valises au début du mois d’août pour 60M€ et 10M€ de bonus après qu’un accord ait été convenu avec le Benfica Lisbonne pour son transfert. Ensuite, Willian Pacho (22 ans) a été la troisième recrue après que le conseiller football Luis Campos soit parvenu à travailler sur ce dossier en catimini avec l’Eintracht Francfort. Le samedi 17 août, pour clouer le bal, le polyvalent Désiré Doué (19 ans), capable d’occuper les postes de milieu offensif et d’ailier, est arrivé au PSG après un transfert de 50M€.

Le PSG ne voulait pas surpayer et souhaité une recrue par ligne

Selon les informations du Parisien, les dirigeants du PSG seraient relativement satisfaits du travail effectué sur ce mercato. Et ce, malgré le fait que le club de la capitale ne soit finalement pas parvenu à mener à bien la succession de Kylian Mbappé, parti librement pour le Real Madrid. Souhaitant garder sa ligne de conduite au niveau de sa politique de recrutement, à savoir ne pas dégainer des sommes XXL, le PSG a refusé de recruter un joueur à un prix hors marché. En outre, le trio composé de Luis Campos (conseiller football), Luis Enrique (entraîneur) et Nasser Al-Khelaïfi (président) avait pour but de mettre la main sur une recrue par ligne selon Le Parisien. L’objectif principal a donc été rempli.