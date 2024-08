Transferts : Le PSG bloque le départ d’un cadre

Jean de Teyssière

Danilo Pereira est arrivé au club en 2020 et s’est très vite imposé comme un cadre de l’effectif parisien. L’international portugais n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG et Luis Enrique ne comptait pas sur lui cette saison. Il devait alors partir mais le PSG aurait refusé plusieurs offres…

À 32 ans, Danilo Pereira arrive à un tournant dans sa carrière. L’international portugais avait joué 26 matchs sous Luis Enrique la saison dernière mais son avenir semblait s’inscrire loin de la capitale française. Au final, Danilo Pereira est resté à Paris et une révélation est faite sur son non-départ.

Danilo Pereira sur la liste des transferts

Comme beaucoup d’autres joueurs comme Juan Bernat, Renato Sanches ou encore Manuel Ugarte, Danilo Pereira n’était pas considéré comme un élément important du groupe parisien cette saison. Il était alors question qu’il quitte le club cet été mais rien ne s'est passé comme prévu.

Danilo Pereira a eu des offres, mais le PSG n’y a pas répondu

Sauf que comme révélé par Foot Mercato, Danilo Pereira aurait eu des offres sur la table, notamment de Al-Ittihad, du FC Porto, du Fenerbahçe, de l’Atlético de Madrid et de l’AS Monaco. Mais le PSG aurait refusé plusieurs offres et Danilo Pereira devrait, sauf retournement de situation, porter le maillot parisien cette saison, même si Luis Enrique ne lui a pas laissé beaucoup d'espoirs : « Une fois que le mercato est fini, je compte sur les joueurs, mais mes choix ne vont pas beaucoup changer. »