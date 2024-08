L'OM désamorce la polémique après ce transfert

Alexis Brunet

Alors qu’il devait devenir la nouvelle vedette du RC Lens, l’aventure d’Elye Wahi dans le nord de la France a tourné court. Après seulement une saison avec les Sang et Or, l’attaquant a rejoint l’OM cet été. Un transfert qui a fait grand bruit, car le Français avait déclaré lors d’une interview il y a quelques années qu’il ne porterait jamais le maillot du club phocéen. Mais depuis, le joueur de 21 ans a évolué et il voulait d’ailleurs vraiment rejoindre Marseille cet été.

Cet été, l’OM a perdu gros sur le marché des transferts. Après seulement une saison, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter Marseille et de rejoindre Al-Qadsiah en Arabie saoudite, afin d’obtenir un dernier très gros contrat. Un vrai coup dur pour le club phocéen, tant le Gabonais avait porté son équipe la saison dernière, en finissant notamment meilleur buteur, avec 30 buts.

L’OM a misé sur Wahi pour remplacer Aubameyang

La mission principale de Pablo Longoria lors du mercato estival était donc de débusquer le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. Le président de l’OM a trouvé son bonheur en France, du côté du RC Lens, avec Elye Wahi. Le club phocéen a décidé de miser 25M€ plus 5M€ de bonus pour le joueur de 21 ans qui sort d’une saison compliquée avec les Sang et Or. Par la suite, les dirigeants marseillais ont également enrôlé Neal Maupay pour devenir dans un premier temps la doublure de l’ancien Montpelliérain.

Wahi voulait vraiment rejoindre l’OM

Mais l’arrivée d’Elye Wahi à l’OM n’a pas fait que des heureux. En effet, dernièrement, une vidéo est ressortie dans laquelle le joueur de 21 ans affirmait qu’il ne porterait jamais le maillot marseillais de sa vie, car il est Parisien. Certains supporters ont donc très mal pris cette déclaration, mais visiblement l’ancien Lensois a bien changé. Comme le fait savoir L'Equipe, à l'OM, on assurerait que l’attaquant voulait vraiment rejoindre Marseille cet été et que cela n’était pas un choix à contrecœur pour pouvoir quitter le RC Lens. Reste maintenant à Wahi de prouver sur le terrain qu’il est bel et bien fier de porter les couleurs olympiennes.