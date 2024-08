Mercato : «L’un des meilleurs au monde» vient de quitter le PSG  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Manuel Ugarte aura bel et bien quitté le PSG pour rejoindre Manchester United. Un transfert annoncé lors du dernier jour du mercato estival. Après un an à Paris, l’Uruguayen fait donc ses valises pour rejoindre le nord de l’Angleterre. Un renfort d’Ugarte qui fait le plus grand bonheur des Red Devils.

Ça en aura mis du temps pour être officialisé, mais le deal a bel et bien été signé. Ce vendredi, dernier jour du mercato estival, le PSG et Manchester United ont annoncé le transfert de Manuel Ugarte. L’Uruguayen rejoint donc les Red Devils dans le cadre d’une opération à 50M€ + 10M€ de bonus. « C'est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette envergure, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant. La passion des supporters est quelque chose de très important pour moi. Je sais à quel point les fans de United sont incroyables et j'ai hâte de découvrir Old Trafford. Je suis quelqu'un de très déterminé à réussir ; je me sacrifierai et je donnerai tout pour mes coéquipiers », a notamment confié Ugarte après sa signature en Angleterre.

« L’une de nos premières cibles »

Directeur sportif de Manchester United, Dan Ashworth a lui aussi pris la parole dans le communiqué annonçant l’arrivée de Manuel Ugarte. A propos de la signature du désormais ex-joueur du PSG, le dirigeant des Red Devils a fait savoir : « Recruter Manuel était l’une de nos premières cibles pour cet été. Il est l’un des meilleurs du monde pour gagner des ballons et a un excellent bilan en club et au niveau international ».

Manchester United jubile avec Ugarte

« Ses qualités, son expérience et sa passion seront de bons compléments pour notre solide groupe au milieu de terrain. Nous avons regardé attentivement Manuel et nous sommes excités de voir l’impact positif qu’il fera sur le terrain et dans le vestiaire », a-t-il ajouté sur Manuel Ugarte.