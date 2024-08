Mercato : Le PSG le pousse au transfert, il est aux anges !

Thomas Bourseau

Manchester United et le PSG ont trouvé un accord sur le fil pour le transfert de Manuel Ugarte. Le club parisien a accepté une offre de transfert globale de 60M€, bonus compris, pour le milieu de terrain uruguayen. Impatient de vivre ses premiers pas chez les Red Devils, Ugarte s’est enflammé sur son arrivée chez le géant d’Angleterre.

Luis Enrique et les supporters du PSG auront attendus jusqu’aux dernières minutes de la date butoir du mercato estival afin de témoigner du transfert de Manuel Ugarte. L’international uruguayen de 23 ans avait été le pari tenté par Luis Campos l’été dernier. Pour le faire venir, le conseiller football avait poussé pour que la clause libératoire de 60M€ incluse dans son ancien contrat au Sporting Lisbonne soit levée.

«Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux»

Force est de constater que sur la durée et plus les semaines passaient la saison dernière que ce pari financier ne s’est pas avéré payant. Mais au final, les dirigeants du PSG seront parvenus à recouvrir une belle partie de leur investissement, voire la totalité si les 10M€ de bonus sont atteints. Le Paris Saint-Germain et Manchester United se sont entendus pour un transfert de 50M€. De quoi rendre fier Manuel Ugarte qui est tout excité à l’idée de jouer dans un club tel que United. « C'est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette envergure, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant : Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux ».

«J'ai hâte de découvrir Old Trafford»

Manuel Ugarte a continué à s’enflammer pour son arrivée au sein du géant de Premier League aux médias de Manchester United. Et le désormais ex-joueur du PSG, qui a signé un contrat de cinq ans chez les Red Devils, est tout juste impatient à l’idée de connaître Old Trafford. « La passion des supporters est quelque chose de très important pour moi. Je sais à quel point les fans de United sont incroyables et j'ai hâte de découvrir Old Trafford. Je suis quelqu'un de très déterminé à réussir ; je me sacrifierai et je donnerai tout pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que ce club doit atteindre ».