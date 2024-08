Officiel : Dans le money time, le PSG boucle un transfert à 60M€ !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a cherché à le chasser du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines et l’a même totalement écarté des groupes les jours de match. Mais c’est désormais officiel, Manuel Ugarte (23 ans) est un joueur de Manchester United. Le PSG a conclu un accord pour 50M€ et 10M€ de bonus pour l’international uruguayen.

Ces dernières minutes, tout s’est décanté dans le dossier Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 23 ans a donc quitté le PSG seulement un an après avoir rejoint le club parisien en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€. L’international uruguayen s’était rapidement fait une place de premier choix dans l’entrejeu de Luis Enrique. Toutefois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a au fil de l’exercice précédent a réduit petit à petit le temps de jeu d’Ugarte dont les apparitions se faisaient de plus en plus rares.

Un transfert à 50M€ + 10M€ de bonus pour Manuel Ugarte à Manchester United

Cette semaine, un transfert avoisinant les 60M€ était annoncé à Manchester United, club que le principal intéressé souhaitait rejoindre depuis fin juillet. Ce vendredi soir, à quelques minutes de la clôture du mercato, RMC Sport a confié qu’un accord a été conclu entre le PSG et Manchester United pour un transfert de 50M€ avec 10M€ de divers bonus. Manuel Ugarte avait fait le teasing de sa venue à Old Trafford mardi par le biais d’un post sur X. Fabrizio Romano a tout juste fait savoir sur le même réseau social que l’officialisation du transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils était imminente. C’est désormais chose faite.

«Nous n'avions plus de milieu défensif, nous n'en avions qu’un»

Manuel Ugarte va relever un nouveau défi après avoir été mis au placard par Luis Enrique au PSG depuis le début de la pré-saison. L’Uruguayen a signé un contrat de cinq saisons à Manchester United. Une venue déjà annoncée par Erik Ten Hag, son nouvel entraîneur en conférence de presse ce vendredi. « Nous avions trois numéros 10, nous n'avions plus de milieu défensif, nous n'en avions qu'un. C'est donc l'idée derrière sa signature ».