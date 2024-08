Mercato : Il débarque à l'OM et prend ses précautions avec De Zerbi

Alexis Brunet

Lors du dernier jour du mercato, l’OM va annoncer l’arrivée d’une nouvelle recrue minimum. En effet, après plusieurs jours de négociations, Marseille a trouvé un accord avec Everton pour l’arrivée de Neal Maupay en prêt avec obligation d’achat. Avant de débarquer dans le sud de la France, l’attaquant s’est renseigné sur Roberto De Zerbi, auprès d’anciens coéquipiers qui ont croisé la route de l’Italien.

Lors de la première journée de Ligue 1, l’OM s’est largement imposé face au Stade Brestois (1-5), mais a surtout perdu Faris Moumbagna. Le Camerounais s’est fait une rupture du ligament croisé du genou droit, ce qui le forcera à s’absenter pendant de très longs mois. Pablo Longoria a donc dû réagir rapidement et trouver une doublure à Elye Wahi, à la pointe de l’attaque marseillaise.

Neal Maupay arrive à l’OM

Après avoir exploré certaines pistes, l’OM a finalement décidé d’opter pour Neal Maupay, afin de devenir la doublure d’Elye Wahi. D’après les informations de L’Équipe, le Français s'est engagé avec Marseille sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, avec une obligation d’achat de 5,5M€. Everton a également réussi à négocier 3M€ de bonus ainsi que 20% sur une éventuelle revente. Une opération plutôt rentable pour Pablo Longoria, qui met la main sur un joueur qui connaît la Ligue 1, mais qui a également fait ses preuves en Premier League et qui a de l’expérience.

Maupay s’est renseigné sur Roberto De Zerbi

En débarquant à l’OM, Neal Maupay sera entraîné par Roberto De Zerbi. Les deux hommes partagent déjà un point commun, car ils sont tous les deux passés par Brighton. Ils ne se sont en revanche pas croisés, car le Français y était de 2019 à 2022, alors que l’Italien est arrivé peu de temps après le départ de l’attaquant et il y est resté jusqu’à cet été. D’après les informations de L’Équipe, Maupay a donc interrogé certains de ses anciens coéquipiers qui ont croisé la route du technicien de 45 ans pour en apprendre un peu plus sur lui et notamment sur les séances d’entraînement intenses.