Mercato - PSG : Ultime départ à Paris, son rêve se réalise !

Il aura donc fallu attendre après minuit pour assister à l’officialisation du départ de Carlos Soler. Pas dans les plans au PSG, l’Espagnol s’est envolé pour Londres, s’engageant alors avec West Ham dans le cadre d’un prêt. Le début d’une nouvelle aventure donc pour Soler, qui se réjouit du challenge qui se présente devant lui.

Du côté du PSG, on aura donc passé sa dernière journée du mercato à s’activer pour faire partir les indésirables. Manuel Ugarte a été vendu à Manchester United et il n’a pas été le seul à rejoindre l’Angleterre. Comme prévu, Carlos Soler s’est engagé avec West Ham. Mais alors qu’on parlait d’un transfert pour l’Espagnol, le PSG et les Hammers se sont finalement entendus sur un prêt.

Carlos Soler prêté à West Ham United



Le milieu de terrain Carlos Soler rejoint West Ham United, en Premier League, dans le cadre d’un prêt.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Carlos avec West Ham United. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2024

« Ça a toujours été un de mes rêves de jouer en Premier League »

Dans le communiqué de West Ham, Carlos Soler a livré sa première réaction suite à son départ du PSG. L’Espagnol a alors fait savoir : « Je suis vraiment très excité d’être ici en tant que joueur de West Ham. Ça a toujours été un de mes rêves de jouer en Premier League et le faire à Londres avec un club comme West Ham est un sentiment incroyable ».

Soler heureux d’arriver à West Ham

« Je suis impatient de ressentir le soutien des fans, j’en ai déjà entendu énormément en parlant avec les gens du club, comme mon bon ami Pablo Fornals. Je suis excité de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de tout donner pour ce club dans le meilleur championnat du monde », a poursuivi Soler.