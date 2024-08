Succession de Mbappé : Mercato terminé, le PSG a-t-il fait le bon choix ?

La rédaction

Le mercato estival a rendu son verdict en France à 22h59 vendredi soir, plus de deux mois après l’ouverture de la fenêtre des transferts. Un laps de temps assez conséquent, qui a même été plus grand au vu de l’annonce prématurée de Kylian Mbappé de son départ, afin de lui dénicher un successeur. Personne n’est venu au PSG, est-ce le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG s’est rapidement retrouvé confronté à un dossier plus que chaud au milieu de l’hiver. En effet, le 13 février dernier, Kylian Mbappé communiquait à Nasser Al-Khelaïfi, son désormais ex-président, sa décision de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Depuis ce jour, il n’a cessé d’être question de la succession du meilleur buteur de l’histoire du club (256 réalisations). Quel profil devait être privilégié ? Un avant-centre ou bien un attaquant latéral ? Quel profil devait être choisi ?

L’idée Kvaratskhelia, le refus du Napoli

Le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé a donné des maux de tête aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Les informations se sont succédées concernant l’identité du futur joueur capable de prendre la suite de Mbappé au PSG. À commencer par Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier du Napoli de 23 ans a été un long moment annoncé au Paris Saint-Germain et il semblait que l’international géorgien ait été grandement attiré par cette éventualité qui ne s’est jamais concrétisée en raison de la réticence d’Aurelio De Laurentiis, président de Naples, de céder Kvaratskhelia.

Victor Osimhen, la fausse piste ?

Le Paris Saint-Germain, comme ce fut le cas l’été dernier déjà, a été annoncé comme étant une potentielle destination de Victor Osimhen. Et cette fois-ci, le Napoli était enclin à laisser partir son attaquant nigérian. L’entraîneur Antonio Conte a d’ailleurs confirmé la tendance en conférence de presse ces dernières semaines. Toutefois, que ce soit le PSG, Chelsea et même Al-Ahli en Arabie saoudite, personne n’a finalement misé sur Osimhen. Et pour ce qui est du Paris Saint-Germain, ce fut totalement normal puisque le10sport.com vous dévoilait dès le 21 juillet dernier que les hauts représentants du champion de France refusaient de faire venir Osimhen et ne discutaient absolument pas avec les parties concernées d’un éventuel transfert.

Jadon Sancho et Ademola Lookman, deux feux de paille ?

Jadon Sancho, ces dernières semaines, a été une possibilité pour le PSG. L’Équipe expliquait que Luis Enrique appréciait même son profil de joueur offensif polyvalent. Néanmoins, il n’aurait jamais été question d’un transfert de Sancho au Paris Saint-Germain d’après plusieurs médias étrangers. Même son de cloche pour Ademola Lookman qui, dès le 18 août et l’annonce de Daniel Riolo, n’allait certainement pas venir au PSG. The Athletic a cependant dévoilé que les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain auraient grandement apprécié faire venir Nico Williams. Toutefois, rapidement selon la Cadena COPE, l’agent de l’ailier de l’Athletic Bilbao, champion d’Europe avec l’Espagne, a calmé les ardeurs du PSG. Résultat, Kylian Mbappé n'a pas été remplacé.