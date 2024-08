Mercato : Il quitte le PSG et fait ses adieux

Jean de Teyssière

Après des semaines de tractations c’est désormais officiel : Manuel Ugarte quitte le PSG, un an après son arrivée. L’international uruguayen rejoint Manchester United contre la somme de 60M€ et de nombreux regrets peuvent accompagner ce départ, tant ses premières sorties parisiennes étaient convaincantes. Ugarte lui-même semble avoir quelques regrets, comme il l’explique dans sa lettre d’adieux à ses anciens supporters.

Le mercato est terminé en ce 30 août et le PSG a terminé avec un départ qui était dans l’air depuis de nombreuses semaines : celui de Manuel Ugarte. L’international urugayen, arrivé à Paris l’été dernier, quitte le club pour rejoindre Manchester United. Le montant de cette transaction devrait avoisiner les 60M€.

Sur ses réseaux sociaux, le désormais ex-joueur du PSG a publié un message d’adieux à ses anciens supporters : « Chers supporters du PSG. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m'empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. »

« Il est dommage que mon passage au club n'ait pas été à la hauteur de mes attentes, poursuit Ugarte. Je suis arrivé avec beaucoup d'espoirs et l'envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours. Je remercie également mes coéquipiers. le staff technique, et toutes les personnes qui font partie de ce club. Bien que mon aventure ici prenne fin, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. »