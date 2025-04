«Sûr et certain», c’est confirmé pour la Vente OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le journaliste Thibaud Vézirian a profité de la présence de Frank McCourt au Vélodrome dimanche pour faire un point sur le feuilleton autour de la vente de l'OM. Malgré la prudence que demande ce genre de dossier, le journaliste estime que les feux sont au vert dans ce dossier, qui dure depuis maintenant plusieurs années.

Pour la première fois depuis le 8 novembre, Frank McCourt a assisté à un match de l’OM au Vélodrome. Le propriétaire du club marseillais s’est rendu au stade pour observer la victoire de son équipe face à Toulouse (3-2) et a profité de ce court déplacement pour s’entretenir avec Pablo Longoria. Ce voyage prouve une fois de plus l’implication de McCourt, qui a toujours fait savoir qu’il ne comptait pas quitter l’OM dans un avenir proche.

« Les feux ne sont pas passés au rouge »

Mais sur Twitch, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que l’OM est en vente. Selon ses informations, cette opération serait d’ailleurs en bonne voie. « Non, les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge. Hélas il y a toujours les aléas des affaires, des reports possibles et ça ce n’est pas faute de le dire dans chaque phrase. Même quand on dit que les sources sont confiantes, on demande de prendre du recul et de faire attention. Après, si vous êtes du genre à vous emballer à chaque fois sur ce dossier, cela veut dire que vous n’écoutez pas les demandes de faire très attention » a-t-il confié lors d’un live.

Vézirian persiste et signe

Vézirian s’appuierait sur diverses sources, aussi bien saoudiennes que françaises. « Mais oui, il y a toujours des gens qui sont très confiants et c’est pour cela que ces gens-là sont, comme moi, sûrs et certains de ce qu’il arrive à l’OM. J’ai toutes les certitudes » a confié Vézirian, pour qui l’attente ne représente pas grand-chose.