Vente OM : Les Saoudiens ont un problème avec Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Thibaud Vézirian persiste et signe à propos de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, Pierre Ménès a lui tenu un autre discours sur ce feuilleton qui fait parler. En effet, pour le journaliste sportif, cela ne devrait pas arriver. Et pour cause… Les Saoudiens pourraient bien avoir un problème qui les refroidiraient de racheter le club phocéen. Explications.

Régulièrement, le dossier de la vente de l’OM revient sur la table et fait parler. Malgré les nombreux démentis par Frank McCourt et ses équipes concernant un quelconque départ, les rumeurs ne cessent d’affluer sur ce sujet qui fait tant réagir. Thibaud Vézirian l’assure notamment depuis des années : le club phocéen est d'ores et déjà vendu à l’Arabie Saoudite. Et pour ce qui est de l’officialisation de la cession de l’OM, qui se fait toujours attendre en 2025, elle pourrait prochainement tomber.

« Le rachat ne verra jamais le jour »

Mais voilà que pour Pierre Ménès, ce rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite n’arrivera pas malgré ce que peut notamment dire Thibaut Vézirian. En effet, sur sa chaine Youtube, il a expliqué sur ce sujet : « Je pense que dans l’esprit des Saoudiens ou des Emirats Arabes Unis, le seul club potentiellement intéressant en France, c’était le PSG. D’où le ridicule serpent de mer du rachat des Saoudiens de l’OM qui évidemment ne verra jamais le jour. Si les Saoudiens avaient un temps soit peu intéressé par l’OM, ils auraient fait le chèque et puis voilà ».

« Le côté sulfureux des supporters de Marseille, ça déplait profondément »

Et si l’Arabie Saoudite ne rachète pas l’OM, c’est parce qu’il y aurait un gros problème. « Sauf que le problème, c’est que les gens du Golfe, ils n’aiment pas faire du bruit, ils n’aiment pas faire d’histoire. Le côté sulfureux des supporters de Marseille, tout ça, ça déplait profondément », a ainsi expliqué Pierre Ménès.