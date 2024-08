Mercato : Le PSG prend une grande décision, Luis Enrique valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est renforcé par l’intermédiaire de quatre nouveaux joueurs (Safonov, Neves, Pacho, Doué). Le club parisien a également pris la grande décision de ne pas recruter de nouvel avant-centre, et ce malgré la blessure de Gonçalo Ramos. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a validé le mercato réalisé par ses dirigeants.

Le PSG est désormais prêt pour la bataille. Le mercato estival est définitivement terminé pour les clubs de Ligue 1, alors que le club de la capitale a recruté quatre nouveaux joueurs cet été avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. Cependant, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juillet dernier, le club parisien a fait le choix de ne pas recruter de nouvel avant-centre, et ce malgré la perte sur blessure de Gonçalo Ramos.

« Le mercato est tel qu'il est, on veut signer des joueurs, leurs prix étaient très hauts »

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a été interrogé sur ses possibilités au poste d’avant-centre : « Comme dit un ami à moi, satisfait ou pas, je suis satisfait. Je n'ai pas de traduction je ne sais pas le dire en français. Le mercato est tel qu'il est, on veut signer des joueurs, leurs prix étaient très hauts. J'ai les joueurs que j'ai, je suis content avec leur niveau, maintenant je dois développer leur potentiel », a confié le coach espagnol.

« J'ai des joueurs très versatiles, ça répond au plan que nous voulions dans cette équipe »

L’entraîneur du PSG poursuit, affirmant bénéficier de nombreuses options : « Si vous regardez les deux premiers matchs, en tant que 9 on peut jouer avec Asensio, Dembele, Randal Kolo Muani, Barcola, Ramos, Warren, Hakimi, Vitinha, Fabian, Neves... ça en fait dix. C'est la même chose avec les défenseurs. J'ai des joueurs très versatiles, ça répond au plan que nous voulions dans cette équipe. Cette année on a fait trois recrues et un gardien, et ce sont les mêmes profils: Pacho, Doué, Neves, ils peuvent jouer dans plein de rôles différents. Il n'y pas eu d'opportunités réelles sur le mercato, j'ai beaucoup d'options dans mon équipe ».