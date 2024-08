Mercato : La mise au point de Luis Enrique sur son avenir au PSG

Arnaud De Kanel

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Enrique va vivre une deuxième saison sur le banc parisien. La dernière ? En fin de contrat à l'issue de la saison, l'entraineur espagnol aurait envie de prolonger l'aventure selon certaines sources. Il a d'ailleurs été interrogé sur la question ce samedi en conférence de presse.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a mené le club de la capitale au titre en Ligue 1 ainsi qu'à la victoire finale en Coupe de France. Au delà de ça, les dirigeants sont satisfaits de son travail et de la personnalité qu'il dégage. Ainsi, selon Le Parisien, les deux parties seraient prêtes à prolonger l'aventure.

«Mon futur est comme le votre»

Mais alors, s'agit-il de simples rumeurs où de réelles intentions ? A la veille du choc face au LOSC, Luis Enrique, présent en conférence de presse, a été invité à s'exprimer sur son avenir.

«Je n’ai aucun doute que je veux continuer»

« Mon futur est comme le votre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », a déclaré Luis Enrique. La volonté du coach parisien est claire...