Mercato - PSG : Son transfert tombe à l’eau, il prend une décision radicale

Alexis Brunet

L’un des feuilletons de ce mercato estival 2024 a concerné Victor Osimhen. Ce dernier était suivi un temps par le PSG et également Chelsea, mais le marché des transferts est maintenant fermé et le Nigérian est toujours à Naples. Le climat est donc tendu entre le buteur et la formation italienne et il a d’ailleurs envoyé un message à ses dirigeants pour dire qu’il ne jouera plus pour Naples. Il devrait s’entraîner avec les U21 dorénavant.

Lors du mercato estival, le PSG a été confronté à un choix cornélien. Les dirigeants parisiens se sont demandés s’il était nécessaire de recruter un numéro neuf pour remplacer Kylian Mbappé. Alors que Victor Osimhen figurait par exemple sur la liste du club de la capitale, ce dernier a finalement décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos, qui est actuellement blessé, et à Randal Kolo Muani.

Mercato - PSG : Un transfert à 10M€ toujours possible ! https://t.co/8lIOOHoVUq pic.twitter.com/qFgtiXhGXg — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Osimhen est resté à Naples

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne voulait donc pas faire signer Victor Osimhen avant la fin du mercato. En revanche, Chelsea a bien tenté le coup pour le Nigérian, mais cela ne s’est pas fait. L’ancien attaquant du LOSC est donc resté à Naples.

Osimhen ne veut plus rejouer pour Naples

Victor Osimhen est toujours un joueur du Napoli, alors qu’il se voyait absolument partir cet été. D’après les informations du journaliste de L’Équipe, Loïc Tanzi, la rupture serait désormais totale entre le club italien et son attaquant. Ce dernier aurait même envoyé un message à ses dirigeants pour les informer qu’il ne comptait plus jouer pour Naples. Il devrait d’ailleurs s’entraîner dorénavant avec les U21 de la formation de Serie A.