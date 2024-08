Mercato : L’OM responsable de cet échec à 8M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme ses coéquipiers du loft Chancel Mbemba et Ulisses Garcia, Jordan Veretout est toujours un joueur de l’OM, alors que le mercato a fermé ses portes vendredi en France. Annoncé dans le viseur de Rennes, l’OL aurait également essayé de recruter le milieu de 31 ans, mais les dirigeants marseillais ont peut-être été trop gourmands.

Écarté du groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement, Samuel Gigot a fini par quitter l’OM lors de la dernière journée du mercato estival. Le défenseur âgé de 30 ans a été prêté avec obligation d’achat à la Lazio, mais il n’est pas le seul dont la direction olympienne aurait aimé se séparer.

Rennes et l’OL ont tenté de recruter Veretout

Comme Samuel Gigot, Chancel Mbemba (29 ans) et Ulisses Garcia (28 ans) étaient eux aussi dans le loft de l’OM, tout comme Jordan Veretout. À un an de la fin de son contrat, Marseille voulait se séparer de l'international français (6 sélections). En ce sens, le Stade Rennais était intéressé et l’OL se serait également manifesté dans les dernières heures du mercato.

Un prix trop élevé demandé par l’OM ?

Mais le marché des transferts a fermé ses portes en France et Jordan Veretout est toujours à l’OM. Selon La Provence, ce sont les demandes du club qui auraient compromis son départ. En plus de son salaire important, la direction olympienne demandait 8M€ pour le milieu de terrain âgé de 31 ans, un prix qui aurait refroidi plusieurs prétendants, à commencer par le Stade Rennais et l’OL.