Mercato : Accord trouvé avec le PSG, il jubile après ce deal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les départs bouclés par le PSG lors du dernier jour du mercato, on a notamment assisté à celui de Carlos Soler. Plus désiré dans la capitale par Luis Enrique, l’Espagnol a alors rejoint West Ham et la Premier League. Prêté chez les Hammers, Soler fait le bonheur de son nouveau club comme l’a fait savoir Tim Steidten, directeur technique.

Après deux saisons assez décevantes sous le maillot du PSG, Carlos Soler va tenter de se relancer en Premier League. Prêté à West Ham, l’Espagnol réalise à cette occasion l’un de ses rêves comme il l’a fait savoir : « Je suis vraiment très excité d’être ici en tant que joueur de West Ham. Ça a toujours été un de mes rêves de jouer en Premier League et le faire à Londres avec un club comme West Ham est un sentiment incroyable. Je suis impatient de ressentir le soutien des fans, j’en ai déjà entendu énormément en parlant avec les gens du club, comme mon bon ami Pablo Fornals. Je suis excité de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de tout donner pour ce club dans le meilleur championnat du monde ».

Carlos Soler prêté à West Ham United



Le milieu de terrain Carlos Soler rejoint West Ham United, en Premier League, dans le cadre d’un prêt.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Carlos avec West Ham United. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2024

« Nous l’admirons depuis un moment »

Le PSG et West Ham ont donc finalement réussi à s’entendre sur un prêt de Carlos Soler et non un transfert comme cela avait pu être évoqué. Une arrivée qui fait d’ailleurs le bonheur des Hammers. Pour les médias du club londonien, Tim Steidten, directeur technique, a fait savoir à propos de Soler : « Nous sommes heureux d’accueillir Carlos à West Ham. Nous l’admirons depuis un moment et même si nous avons dû attendre le dernier jour du mercato pour s’offrir ses services, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous pour le reste de la saison ».

« Un joueur très talentueux »

« C’est un joueur très talentueux, qui va à coup sûr ajouter de la qualité à notre milieu de terrain. Son habilité avec le ballon ne peut être remise en question et nous sommes excité de le voir avec un maillot de West Ham. Carlos est notre 9ème recrue de l’été et nous sommes reconnaissant envers la direction pour le soutien durant le mercato », a-t-il ensuite confié sur Soler.