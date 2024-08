Mercato - OM : Un club de Ligue 1 dégaine une offre de 8M€ ?

Thomas Bourseau

Le mercato arrive à son terme et les toutes dernières heures du marché des transferts pourraient permettre à l’OM de témoigner du départ de Jordan Veretout. L’OL viendrait pimenter cette opération qui pourrait rapporter 8M€ à l’Olympique de Marseille selon Foot Mercato. La course contre la montre est lancée.

L’OL est en quête d’un renfort afin de consolider l’entrejeu de l’équipe entraînée par Pierre Sage en difficulté en ce début de saison avec deux défaites, à Rennes pour sa première en Ligue 1 (3-0) et face à l’AS Monaco la semaine dernière (2-0). Et d’après Foot Mercato, les dirigeants lyonnais auraient réactivé la piste Jordan Veretout (31 ans).

L’OM ne veut plus entendre parler de Jordan Veretout

Poussé vers la sortie par les hauts représentants de l’Olympique de Marseille qui l’ont intégré au loft des joueurs jugés indésirables par le staff technique de Roberto De Zerbi, Jordan Veretout n’est pour le moment pas en partance vers le Stade Rennais en raison de l’incapacité financière du club breton à assumer une telle opération, tant sur le montant du transfert puis les revenus de l’international français.

L’OL va proposer 8M€ à l’OM pour Veretout ?

Selon Foot Mercato, le comité directeur de l’OL serait revenu à la charge auprès de Jordan Veretout pour se renseigner sur son état d’esprit. Veretout serait pisté par des formations anglaises et italiennes depuis plusieurs semaines. Mais l’Olympique Lyonnais serait susceptible de dégainer une offre de transfert à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de Jordan Veretout pour qui le club phocéen réclamerait 8M€. Le décor est planté, les dernières heures du mercato s’annoncent chaudes à l’OM pour Veretout.

«C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir»

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a d’ailleurs souligné ce vendredi que plus de départs étaient initialement souhaités à l’OM. « Je peux dire qu'aujourd'hui je suis content de l'effectif, il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais le club a fait un gros travail, on a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir, donc ça a rendu un peu plus dur le mercato au niveau des recrutements. Mais honnêtement, je pense que le club a vraiment fait un bon travail ». Reste à savoir si le transfert de Jordan Veretout à l’OL se concrétisera à présent.