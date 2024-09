Une recrue choque tout le monde au PSG !

Jean de Teyssière

Cet été, quatre joueurs sont arrivés au PSG : Désiré Doué, Joao Neves, Willian Pacho et Matvey Safonov. Pour le défenseur international équatorien, passer de l’Eintracht Francfort au PSG est un sacrée marche à gravir mais au sein du club, on serait déjà sous le charme de Pacho, souriant, accessible. Bref, un mec « normal » comme expliqué par le PSG.

Mardi, la Ligue des Champions nouveau format a débuté et le nombre de buts marqués promettent une compétition animée. Ce mercredi soir, le PSG débutera sa compétition face à Gérone et on devrait apercevoir l’une des recrues de l’été : Willian Pacho.

«C’est quelqu’un de timide»

Lorsque Willian Pacho devient professionnel à Independiente del Valle, c’est sous la houlette de Miguel Angel Ramirez. Dans L’Equipe, il dévoile quelques traits de la personnalité de son ancien joueur : « C'est quelqu'un de timide, il n'est pas leader par la parole mais par l'exemple. Il ne parle pas beaucoup sur le terrain, mais pas non plus beaucoup en dehors. On est encore en contact, il est toujours le même, un gars gentil, un très bon coéquipier. »

«Il donne l’impression d’être un mec normal»

Au PSG, Willian Pacho n’a pas pris la grosse tête. D’après L’Equipe, l’international équatorien, toujours de bonne humeur, garde un sourire à toute épreuve. Ce qui fait dire à une source interne du PSG que Pacho « est tranquille, donne l'impression d'être un mec normal. »