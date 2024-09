Transferts : Le regret de Luis Enrique sur le mercato du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, le PSG s’est attaché les services de quatre nouveaux joueurs, Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué. Un mercato qui satisfait pleinement Luis Enrique, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, mais le technicien espagnol aurait tout de même un seul regret.

« Je crois qu’on a fait un très bon mercato. On s’est renforcés, avec un joueur par ligne. Je suis plus que satisfait. » Au moment de faire le bilan du mercato du PSG fin août, Luis Enrique avait affiché sa satisfaction, lui qui peut compter sur quatre nouveaux joueurs, Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué.

Luis Enrique a eu tout ce qu’il voulait mais…

Le PSG a également réussi à se séparer de la plupart de ses indésirables. Comme indiqué par Le Parisien, Luis Enrique est comblé par le mercato réalisé par le club de la capitale. Le technicien espagnol a obtenu tout ce qu’il voulait, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, à une exception près.

Luis Enrique voulait Cherki au PSG

En effet, le seul regret de Luis Enrique serait Rayan Cherki. Le PSG avait pourtant trouvé un accord avec l’OL pour le transfert du joueur âgé de 21 ans, qui avait donné sa préférence au Borussia Dortmund. Une opération qui n’est finalement pas concrétisée et il est aujourd’hui toujours à Lyon, où il est même question d’une prolongation de contrat.