Cherki - PSG : La raison d'un transfert manqué enfin dévoilée ?

Le mercato estival a fermé ses portes et les premières indiscrétions sur les coulisses commencent à fuiter, notamment autour du Paris Saint-Germain. Ainsi, on apprend que Rayan Cherki était bien parti pour rejoindre le club parisien cet été, avant de finalement rester à l’Olympique Lyonnais.

Considéré comme le nouveau prodige de la formation lyonnaise, Rayan Cherki peine à confirmer sur la durée au plus haut niveau. Ainsi l’OL a tenté de lui trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat et son nom a notamment été lié au PSG.

« Cherki se met d’accord avec le PSG, mais... »

Au micro de RMC Sport, Edward Jay a expliqué que Cherki avait bel et bien trouvé un accord avec le PSG, lors du dernier mercato estival. « Ce qu’on me dit à l’intérieur, Cherki, à un moment donné, envoie un texto à John Textor pour dire : “Je veux partir”. Il se met d’accord avec le PSG. Finalement, ça ne se fait pas » a expliqué le correspondant de la radio à Lyon.

« Il a recalé le PSG ? Il y a un flou »

« Avec Dortmund, il n’y avait pas vraiment d’unanimité au niveau du club. C’est plutôt un intermédiaire extérieur qui avait fait une proposition à Cherki » a-t-il poursuivi, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Et au final, la proposition est tombée à l’eau. Il a recalé le PSG ? Il y a un flou. C’était au moment où Dortmund était là par un autre intermédiaire ». Sur le10sport.com, nous vous avons annoncé dès le 16 aout que Rayan Cherki n’était plus dans les plans du PSG.