PSG : Un transfert surprise entre les mains de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Titulaire indiscutable il y a un an, Milan Skriniar est devenu un choix par défaut en défense au Paris Saint-Germain. Luis Enrique ne semble en effet pas du tout apprécier son profil et cet été il aurait bien aimé voir le Slovaque faire ses valises, ce qui n'est finalement pas arrivé. Mais une occasion en or pourrait bien se présenter !

Vendre n’a jamais été la spécialité du PSG et cela s’est vérifié cet été avec un certain Milan Skriniar. Poussé vers la sortie, le défenseur central a un salaire très important, ce qui a effrayé plusieurs clubs européens. L’option saoudienne est également partie en fumée et il est donc resté au club au terme du mercato.

Skriniar à Galatasaray ?

Mais ce n’est pas fini ! D’après les informations de Calciomercato.it, Galatasaray aimerait boucler plusieurs gros coups avant le terme du mercato en Turquie, le 13 septembre prochain. Skriniar serait tout en haut de la liste, avec notamment Filip Kostic de la Juventus et Adrien Rabiot, qui n’a toujours pas trouvé de club.

Luis Enrique doit décider

Le portail transalpin met toutefois le doigt sur un problème. Car si Luis Enrique était ouvert à un départ de Milan Skriniar il y a quelques semaines, ce n'est peut-être plus le cas ! Car le coach du PSG ne pourra pas recruter de remplaçant en cas de départ du Slovaque vers Galatasaray, ce qui fragiliserait grandement une défense déjà privée de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.