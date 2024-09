Mercato : Annoncé à l’OM, un attaquant se lâche après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé proche de rejoindre l’OM, Youssoufa Moukoko a finalement pris la direction de l’OGC Nice, où il a été prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Présenté ce mercredi en conférence de presse, l’attaquant âgé de 19 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à s’engager avec les Aiglons.

Cet été, l’OM a changé la grande partie de sa ligne offensive en s’attachant les services d’Elye Wahi (21 ans), Mason Greenwood (22 ans) ou encore Jonathan Rowe (21 ans). Mais le club marseillais a longtemps été annoncé sur la piste de Youssoufa Moukoko (19 ans), finalement prêté avec option d’achat à l'OGC Nice par le Borussia Dortmund.

« Je vois un bel avenir ici »

« Les pourparlers se sont fait assez rapidement, j’ai eu une discussion avec le directeur sportif, le board, le coach. J’ai tout de suite ressenti qu’on avait besoin de moi », a expliqué Youssoufa Moukoko ce mercredi en conférence de presse lors de sa présentation. « C’est un club ambitieux, ils veulent jouer l’Europe chaque saison. Je vois un bel avenir ici. J’ai été très bien accueilli. J'ai parlé à mon ancien entraîneur Lucien Favre, qui a entraîné deux fois ici. J’ai eu des discussions aussi avec Anthony Modeste. Franck Haise m’a tout expliqué sur le fonctionnement du club, les objectifs. Je n’ai pas trop réfléchi, le choix est venu du cœur. Je suis très heureux de m’entraîner, le club a un grand projet, j’espère qu’on aura des choses à fêter. »

« On verra plus tard si je retourne à Dortmund ou si je reste ici »

Youssoufa Moukoko ne sait en revanche pas s’il sera toujours un joueur de l’OGC Nice la saison prochaine : « Pour être franc, je viens ici et je vis l’instant présent. Je suis venu ici pour aider le club, je veux qu’on se qualifie en Ligue Europa et qu’on se qualifie en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Nice est une très belle ville il y a beaucoup de soleil, peu de pluie. Le reste on verra plus tard si je retourne à Dortmund ou si je reste ici. Je suis heureux d’aider l’équipe et on verra ce que donnera l’avenir. »