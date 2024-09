Transfert à l'OM : Rabiot répond cash aux supporters du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus de Turin cet été, Adrien Rabiot a reçu quelques propositions pour son avenir cet été. Le milieu de terrain a mis du temps avant de choisir sa prochaine destination et c'est finalement à l'OM qu'il a signé. La nouvelle, qui a surpris tout le monde, a suscité énormément de réactions. En conférence de presse ce mercredi, l'international français a tenu à s'expliquer.

Toute nouvelle recrue de l'OM, Adrien Rabiot a fait une arrivée remarquée à Marseille. Alors que ses déclarations d'il y a quelques années concernant le fait de porter le maillot de l'OM ont refait surface, sa signature a fait l'effet d'une bombe chez les supporters parisiens. Forcément, il a été interrogé en conférence de presse à propos de cette sortie et de ses choix de carrière.

« Je n'ai rien à expliquer »

Ancien titi du PSG, Adrien Rabiot a vu son aventure très mal se terminer en 2019, avant de rejoindre la Juventus de Turin. Le milieu de terrain vient de signer chez "l'ennemi", l'OM, une décision totalement incompréhensible pour beaucoup de supporters Parisiens. « Si j'ai une explication après mon annonce disant que je ne signerai jamais à l'OM ? Je n'ai rien à expliquer, je fais ma carrière. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie. Avec de l'expérience et d'autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains, mais le choix m'appartient » explique-t-il en conférence de presse.

« Je me suis imposé au PSG »

En passant tout le début de sa carrière au PSG, Adrien Rabiot a eu le temps d'accumuler de l'expérience avant de devenir le très bon milieu de terrain qu'il est aujourd'hui. « Je me suis imposé au PSG, j'ai fait 7 ans et plus de 200 matchs... Si je ne me suis pas imposé, je ne sais pas ce qu'il faut. On sait comment ça s'est fini. J'ai fait 5 années à l'étranger, à la Juventus, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu vivre une autre culture et engranger pas mal d'expérience. J'assume mes choix de carrière et je suis très content » conclut-il. Reste à savoir quand il sera prêt à fouler les pelouses de Ligue 1 avec le maillot de l'OM.