PSG : Grosse émotion après son transfert, «c’est touchant»

Au moment de disputer son premier match de Ligue des champions face au PSG, Lucas Beraldo avait montré ses émotions lorsque la fameuse musique de la C1 avait résonné dans le stade. Passé par ces sentiments précis, Marquinhos s'est remémoré ses souvenirs, notamment son premier match face à l'Olympiakos. C'était en septembre 2013.

Pour chaque joueur, la musique de la Ligue des champions procure une vague d’émotions. Chez Lucas Beraldo, elle est apparue plus frappante. Lors de sa première apparition sur la scène européenne, face à la Real Sociedad en février dernier, le défenseur brésilien du PSG s'était montré particulièrement ému avant le coup d’envoi.

« Quand je vois d’autres joueurs qui sont émus...»

Présent lors de cette rencontre, Marquinhos avait pu observer la réaction de son jeune partenaire. « Aujourd’hui, j’ai plus d’expérience, et quand je vois d’autres joueurs comme Lucas Beraldo, qui sont émus la première fois qu’ils entendent cette musique, ça me ramène en arrière, c’est touchant. Il faut valoriser des moments comme ça. Les choses passent tellement vite dans notre vie, notre vie de footballeur. Il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où viennent nos rêves. Et quand tu écoutes cette musique, ça te rappelle tout ce que tu as vécu pour arriver jusqu'ici » a confié le capitaine du PSG, avant de se remémorer son premier souvenir en C1.

Marquinhos se rappelle de sa première apparition

« Pour moi, la Ligue des Champions, c'est une musique… Je me rappelle la première fois que j'ai entendu la musique de la Ligue des Champions en étant sur le terrain, c’était incroyable. C'était face à l’Olympiakos. C’était mon premier match européen avec le maillot du Paris-Saint-Germain et je n’avais pas du tout anticipé ce moment, puisque j’avais dû remplacer Alex, forfait, au pied levé. Je n’avais que 19 ans, je me suis retrouvé sur le terrain avec Thiago Silva. C'était vraiment un moment inoubliable. Très spéciale pour moi » a déclaré Marquinhos lors d’un entretien accordé aux médias du club.