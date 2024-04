PSG : Un expert brésilien craint le pire pour Beraldo…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG a mis la main sur deux pépites brésiliennes cet hiver. Si Gabriel Moscardo (18 ans) n’a pas encore disputé la moindre minute, le défenseur Lucas Beraldo est déjà souvent utilisé par Luis Enrique. Mais pour Franck Logbi Henouda, incontournable dénicheur de talent au Brésil, Paris prend un gros risque.

Le PSG a profité du mercato d’hiver pour penser au futur. Luis Campos a bouclé deux signatures du côté du Brésil pour dénicher deux talents prometteurs : Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans, et Lucas Beraldo, défenseur âgé de 20 ans. Des éléments appelés à devenir important dans les années à venir et non pour le court terme. Pour autant, Lucas Beraldo s’est déjà trouvé une belle place dans l’effectif puisque Luis Enrique l’utilise régulièrement, en Ligue 1 (11 matchs) comme en Ligue des Champions (3 matchs). Un temps de jeu surprenant pour cette recrue.

« Moscardo, c’est un top joueur »

Expert du football brésilien, qu’il sillonne depuis bientôt 30 ans pour dénicher les nouvelles pépites qui pourront débarquer en Europe, Franck Logbi Henouda connaît bien les deux recrues parisiennes de l’hiver : « J’étais sur le dossier Moscardo (sourire). Avant que Paris arrive, je discutais pour ce joueur avec le Bayern Munich et le Milan. Mais que le PSG est arrivé… Son agent a des bonnes relations avec Paris puisque c’est l’agent de Marquinhos aussi. Et puis, moi, au Bayern, on parlait surtout avec Tuchel, à l’époque où il était encore « costaud » dans le club. Au fur et à mesure, Tuchel a commencé à perdre du poids, mais il le voulait vraiment. Milan, de son côté, n’avait pas vraiment le budget pour mettre 18 ou 20 millions d’euros. Mais c’est un top joueur ».

« Beraldo, ils vont le cramer… »